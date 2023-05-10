"الجوازات والهجرة" تواصل تفعيل إجراءاتها الميسرة للراغبين في الخدمات الشرطية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.