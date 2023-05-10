الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الجوازات والهجرة" تواصل تفعيل إجراءاتها الميسرة للراغبين في الخدمات الشرطية

الإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والهجرة

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 

ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية

الأكثر قراءة

رئيس شباب زفتى: الرئيس السيسي يصنع معجزات.. وعلى الشباب تحمل المسؤولية (فيديو)

ضبط متهمين بالقرصنة على بطاقات البنوك من خلال الإنترنت

اكتشف خيانة زوجته مع 5 أشخاص فأنهى 15 من أهلها حياته بالسلام

المحكمة العليا فى الأرجنتين تعلّق انتخاب محافظَين فى تجاذب جديد مع الحكومة

ميدانيا ومن غرفة العمليات.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

حبس 3 متهمين بسرقة 10 أنابيب أكسجين فى منشأة ناصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وصلت لـ«غوش دان».. غزة تطلق 60 صاروخًا تجاه مستوطنات الغلاف

إطلاق 20 صاروخًا من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة