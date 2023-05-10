رفع 1900 حالة إشغال في حملة موسعة بأحياء الجيزة

شهدت محافظة الجيزة، حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية في عددٍ من الأحياء والمراكز لرفع الإشغالات من الشوارع وذلك ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشارع.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود أحياء شمال وجنوب الجيزة والعمرانية والحوامدية في رفع كل أشكال الإشغالات والتعدي من الطرق العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة في ذلك.

وفي حي الدقي، شنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة لرفع الاشغالات من شوارع الزهراء من محي الدين أبو العز وميدان طهران وشارع مصدق ومنطقة نادى الصيد ومحيط ميدان المساحة وتمكنت الحملة من رفع ٥٣٤ حالة إشغال، بالإضافة إلى تحرير ١٦ مخالفة للانتظار الخاطئ للسيارات أعلى أرصفة المشاة.

وفي حي جنوب الجيزة، تمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية بشوارع ٦ اكتوبر والبحر الأعظم وميدان المنيب وشارع المجزر الألى وجسر الكونيسة بالمنيب واسفرت الحملة عن رفع ٢٥٠ حالة إشغال.

وفي حي العمرانية، تم تنفيذ حملة إشغالات بالقطاع الشمالي، وشملت شوارع أحمد كامل وجمال عبدالناصر والنادى الرياضى والعشرين من المساحة وشارع محمود غالب وشارع سلامة الراضى بالاضافه الى غلق وتشميع ورشة استجابه لشكاوي المواطنين بشارع زهرة رمزي للعمل بعد المواعيد المحددة واحداث ضوضاء بصفه مستمرة.

وفى مدينة الحوامدية تم تنفيذ حملة اشغالات مكبرة شملت شوارع طراد النيل و جسر المنوات وطريق ١١ وأسفرت الحملة عن رفع ١١٦ حالة إشغالات متنوعة بالإضافة إلى تحرير غرامات فورية لعدد ٧ مركبات توك توك للسير عكس الاتجاه .

وفي حي شمال الجيزة تم شن حملات بقطاع المنيرة الغربية بشوارع الإمام الغزالي وبشتيل والمطار وبطئ أحمد عرابي بمدينة الأمل اسفرت الحملة عن رفع ٢٣٠ حاله إشغال.

وفي حي الهرم تم شن حملات مكبرة استهدفت رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والمرور على الكافيهات والمحال التجارية والمطاعم وأسفرت الحملات عن رفع عدد ٨٠٠ حاله اشغال متنوعة.

رفع إشغالات من محافظة الجيزة

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