المشدد 15 سنة لمتهم بتهديد سيدة بنشر صورها بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامه بتهديد سيدة بإفشاء أمور خادشة للشرف، بنشر صور خاصة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لابتزازها بمركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تقدمت المجنى عليها ببلاغ ضد المتهم مفاده أنه يقوم بتهديدها عن طريق إرسال رسائل لها بنشر صور خاصة لها، وإفشاء أمور خادشة للشرف على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وابتزازها مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.