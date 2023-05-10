الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير السياحة التونسى: الموسم السياحى فى جزيرة جربة متواصل.. وتونس تبقى متماسكة

وزير السياحة التونسي
وزير السياحة التونسي

أكد وزير السياحة التونسي، محمد معز بلحسين، اليوم الأربعاء، أن الرحلات والحجوزات الخاصة بالموسم السياحي فى جزيرة جربة متواصلة ولم تسجل أي عملية إلغاء، مشددا على أن تونس تبقى متماسكة.

جاءت تصريحات الوزير التونسي خلال متابعة الأوضاع فى جربة عقب الحادث الذى أسفر عن مقتل شخصين أحدهم فرنسي وإصابة 5 آخرين.

فى السياق ذاته، أكد والي مدنين عودة الحركة بصورة طبيعية داخل الجزيرة متوجها بالشكر إلى كل القوات الأمنية على دورها في تأمين جزيرة جربة، وفقا لما أورده موقع راديو موزاييك إف إم التونسي.

كما نفى رئيس الجامعة الجهوية للنزل جلال الهنشيري، وجود أي إلغاء للحجوزات الوجهة السياحية جربة. 

وأجرى وزير السياحة التونسي جولة في مجموعة من الوحدات السياحية بجزيرة جربة.

فى السياق ذاته، أكد سالم عيسى مدير المستشفى الجهوي بجربة صادق مقدم، أن المستشفى استقبل مساء أمس 7 مصابين إثر عملية جربة، لقي اثنان منهم مصرعهم، فيما تم إيداع مصابين اثنين من بينهما امرأة بقسم العناية المركزة للإنعاش الطبي ومصابين آخرين في قسم العظام وخضع كل منهما إلى عمليتين جراحيتين، وحالتهما مستقرة.

الخارجية التونسية تكشف تفاصيل "عملية جربة" وحصيلة الضحايا

فى وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الخارجية التونسية، عن تفاصيل جديدة حول عملية جربة التى أسفرت عن مقتل وإصابة 12 شخصًا.

وأوضحت الخارجية التونسية، فى بيان لها، اليوم، أن الضحيتين مواطن فرنسي، وآخر تونسي.

وقالت الخارجية التونسية إن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة هو الجاني فى ذلك الحادث، إذ أقدم مساء الثلاثاء على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، ثم حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار عشوائيًا على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان التي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلًا.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية الأربعاء، عن إصابة عدد 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة ولقي أحدهم مصرعه، كما توفي عدد 2 من الزوار وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وزير السياحة التونسي جزيرة جربة تونس الوحدات السياحية الموسم السياحي

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