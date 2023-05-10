رئيس البرلمان: أرجح كفة المعارضة وأرجو الأغلبية أن تسامحنى

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "أنا أرجح كفة المعارضة، وأرجو الأغلبية أن تسامحني".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، عقب الموافقة على تقارير لجنة الخطة والموازنة عن تقارير حسابات ختامية موازنة العامة المالي 2021/2022.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الأغلبية البرلمانية تشتكي من عدم الحصول على الكلمة، قائلا: شكوى الأغلبية دليل على صحة سير المشاركات.

وكان رئيس مجلس النواب قد حرص على توجيه الشكر للمعارضة على ما قدموه من ملاحظات جميعها تستهدف مصلحة الوطن.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022، وعددها 55 مشروعًا.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021 / 2022.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2021/ 2022.