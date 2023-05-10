الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"نصائح تكنولوجية".. كيف يمكن الاستفادة من الإنترنت لتنفيذ مشروعات مربحة؟

الإنترنت
الإنترنت

كشف المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، عن كيفية الاستفادة من الإنترنت لتنفيذ مشروعات مربحة لصناع المحتوى وتحقيق الأرباح.

وقال طارق، خلال لقاءه على قناة DMC، اليوم الأربعاء، إن هناك عدة خطوات هامة يجب اتباعها لدمج التجارة مع الربح بطريقة شرعية وصحيحة، على النحو التالي :-

  1. يجب التصوير بشكل طولي فهو الأكثر انتشارا على السوشيال ميديا مقارنة بالتصوير العرضي.
  2. إنشاء صفحة عامة وإضافة جميع الأصدقاء عليها.
  3. تصوير الفيديو مدة لا تقل عن دقيقة فقط، مع تحميل برامج مونتاج على الهاتف المحمول الخاص بك لسرعة وسهولة المادة، وعليه يجب أن يكون كاميرا الهاتف المحمول نظيفة بجودة عالية ودقة اختيار المنتج.
  4. نشر الفيديوهات لأنها تنشر داخل الصفحة وخارج الصفحة بدون أي رسوم.
  5. نشر فيديوهين يوميًا لمدة 15 يوما في أوقات مختلفة وخاصة بعد الظهر وبعد التاسعة مساء وذلك بسبب دعم المنصات للتوصية.
  6. شرح المنتج بشكل تفصيلي عن المميزات والعيوب وعدم الاقتصار على بيع منتج معين.
  7. يأتي في النهاية تحقيق الربح من خلال نسب مشاهدة الفيديو والوصول لعدد معين من المتابعين.
تنفيذ مشروعات مربحة الاستفادة من الانترنت أمن المعلومات برامج مونتاج تصوير الفيديو

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