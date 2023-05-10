"نصائح تكنولوجية".. كيف يمكن الاستفادة من الإنترنت لتنفيذ مشروعات مربحة؟

كشف المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، عن كيفية الاستفادة من الإنترنت لتنفيذ مشروعات مربحة لصناع المحتوى وتحقيق الأرباح.

وقال طارق، خلال لقاءه على قناة DMC، اليوم الأربعاء، إن هناك عدة خطوات هامة يجب اتباعها لدمج التجارة مع الربح بطريقة شرعية وصحيحة، على النحو التالي :-