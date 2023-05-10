الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يقرر إعادة مقر نيابات شمال سيناء من الإسماعيلية إلى العريش

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 2944 لسنة 2023 بشأن إنهاء العمل بالقرار السابق في 2015 بنقل مقار نيابات شمال سيناء الكلية إلى مقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية وإعادتها إلى مقرها بمحكمة شمال سيناء الابتدائية - ضاحية السلام - بمدينة العريش.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4105 لسنة 2015.

وتضمن القرار أن على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من يوم الخميس 1 يونيو 2023.

ر المستشار عمر مروان وزير العدل نيابات شمال سيناء

الأكثر قراءة

رئيس شباب زفتى: الرئيس السيسي يصنع معجزات.. وعلى الشباب تحمل المسؤولية (فيديو)

اكتشف خيانة زوجته مع 5 أشخاص فأنهى 15 من أهلها حياته بالسلام

ضبط متهمين بالقرصنة على بطاقات البنوك من خلال الإنترنت

ميدانيا ومن غرفة العمليات.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

النيابة تستمع لأقوال حسن شاكوش فى بلاغ زوجته

المحكمة العليا فى الأرجنتين تعلّق انتخاب محافظَين فى تجاذب جديد مع الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وصلت لـ«غوش دان».. غزة تطلق 60 صاروخًا تجاه مستوطنات الغلاف

إطلاق 20 صاروخًا من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة