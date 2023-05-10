الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ديربي الغضب".. تاريخ مواجهات ميلان ضد الإنتر قبل قمة أبطال أوروبا

ميلان وإنتر ميلان
ميلان وإنتر ميلان

تنطلق اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي ميلان وإنتر ميلان، في مواجهة إيطالية خالصة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض فريق ميلان مواجهة قوية وحاسمة أمام مواطنه إنتر ميلان في "ديربي الغضب"، على ملعب "سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ميلان وإنتر ميلان قبل قمة دوري أبطال أوروبا

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات ميلان وإنتر ميلان، قل القمة المرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 220 في تاريخ مواجهات ميلان وإنتر ميلان في جميع البطولات.

- والتقى الفريقان في 219 مباراة من قبل، حقق خلالهم ميلان الفوز في 71 مباراة، مقابل 81 انتصارًا لفريق إنتر ميلان، بينما تعادلا في 67 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ميلان 283 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 296 هدفًا من قِبل لاعبي إنتر ميلان.

- وعلى الصعيد الأوروبي، فقد التقى الفريقان في أربع مباريات من قبل في دوري أبطال أوروبا، حقق خلالهم ميلان الفوز في مباراتين، وتعادلا في مواجهتين آخرين.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو ميلان 6 أهداف، بينما استقبلت شباكهم هدفًا واحدًا من لاعبي إنتر ميلان.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، كانت في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي، يوم 5 فبراير الماضي، وقد انتهت بفوز إنتر ميلان بهدف نظيف.

مشوار ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

- وكان فريق ميلان، تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مواطنه نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

- بينما تأهل فريق إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

- ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإياب بين ميلان وإنتر ميلان، يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو الجاري، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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