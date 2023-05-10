الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أمسية شعرية لـ جمال القصاص ببيت الست وسيلة.. الأحد

جمال القصاص
جمال القصاص

يقيم بيت الشعر "بيت الست وسيلة" خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 14 مايو الجاري، أمسية للشاعر جمال القصاص.

ومن المقرر أن يشارك بالأمسية الشعرية كل من أمجد ريان (شاعر وناقد أدبي)، يسري عبدالله (كاتب وناقد أدبي)، محمد السيد إسماعيل (ناقد أدبي)، وعمرو الشامي ( إعلامي)، على أن يديرها سامح محجوب.

جمال القصاص؛ شاعر وصحفي مصري من مواليد 1950، ويعد أحد الوجوه الشعرية التى ساهمت فى إثراء المشهد فى مصر والعالم العربى، وجاءت تجربته فى سياق تجدد المشهد الشعرى فى عقد السبعينات، ولم يكتف القصاص بالوقوف على أعتاب القصيدة الجديدة فحسب، بل شارك فى إصدار أهم مجلة شعرية مستقلة "إضاءة 77" مع الشعراء حلمى سالم وحسن طلب ورفعت سلام، التى أحدثت حالة جدل واسعة وعميقة على المستوى المصرى والعربى، كما قدمت كثيرًا من الأصوات الشابة المهمة، وتركت حراكا فكريا ونقدية مازال صداه يعمل حتى الآن.

نشر للقصاص حتى الآن ثلاثة عشرة ديوانًا شعريا آخرها ديوان "تحت جناحي عصفور" الصادر عن دار ميريت للنشر والتوزيع في عام 2020، وتُرجمت مختارات من أشعاره إلى اللغة الإنجليزية والعربية واليونانية، كما حصل على جائزة كفافيس الدولية في الشعر في عام 1998، ويعتبر هو أحد أهم المؤسسين لجماعة "إضاءة 77" الشعرية في فترة السبعينيات.

نبذة عن بيت الست وسيلة

هو منزل أثري قديم يقع خلف الجامع الأزهر بالقاهرة. ويمتاز البيت بجمال التصميم وروعة البناء، ويمثل نموذجا فريدا لعمارة المنازل في العصر العثماني، يتبع حاليا صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية تحت ملكية المجلس الأعلى للآثار، ويعتبر مزارا أثريا وثقافيا بما يسمى بيت الشعر.

البيت مصمم كمعظم البيوت الإسلامية القديمة التي كانت تسعى إلى الحفاظ على الخصوصية وحرمة المنزل حيث مصمم على نحو يُمكن أهله من رؤية القادم عليهم، وفي الوقت نفسه لا يستطيع من في خارجه أن يتلصص أو يكشف حركة النساء، وكان ذلك التصميم متبعا في إنشاء كافة المنازل في هذا الوقت.

الأمسية الشعرية التنمية الثقافية الجامع الأزهر المشهد الشعرى بيت الست وسيلة بيت الشعر بيت الست وسيلة جائزة كفافيس الدولية صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة

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