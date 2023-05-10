الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في ذكرى ميلاد رائد الواقعية.. أهم المعلومات عن المخرج صلاح أبو سيف (فيديو)

المخرج صلاح أبو
المخرج صلاح أبو سيف

يوافق اليوم ذكرى ميلاد مخرج من أهم مخرجي السينما المصرية حيث كان له دور بارز في السينما المصرية إنه الرائع صلاح أبوسيف.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز محطات رائد الواقعية في السينما ومعلومات عن حياته على النحو التالي: 

 

تعرف على أبرز محطات رائد الواقعية في السينما

صلاح أبوسيف مخرج مصري كبير ولد  يوم 10 مايو عام 1951 في محافظة بني سويف مركز الواسطى قرية الحومة.

بدأ مسيرته السينمائية كمونتير في استوديو مصر عام 1936م، ولم يتجه إلى الإخراج إلا بعد 10 سنوات وبالتحديد في 1946م بفيلم "دايمًا في قلبي يا حبيبي".

وتميزت أعماله بالتعبير عن المجتمع وهو ما كان سببًا في تلقيبه برائد الواقعية.

أخرج أبو سيف عشرات الأفلام في مصر وأخرج الفيلم العراقي القادسية عام 1982م.

ومن أبرز أعماله “الزوجة الثانية” و"القاهرة 30" و"البداية" و"شباب امرأة"، وأخرج ما يزيد على 40 عمًلا وشارك في كتابة العديد منها ونال عنها العديد من الجوائز. ورحل عن عالمنا في 22 يونيو عام 1996م.

يعتبر رائد الواقعية في السينما المصرية، والواقعية عند صلاح أبوسيف، تعني أن ترى الواقع وأن تنفذ ببصرك وبصيرتك في أعماقه وأن تدرك وتعي جذور الظاهرة، لا أن تكتفي برصد ملامحها فقط وهذا بالضبط ما جسده في أفلامه.

الزوجة الثانية السينما المصرية 10 سنوات المخرج صلاح أبوسيف حافظة بني سويف عام 1982 عن حياته

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