علاء عابد: التقارير الدولية تؤكد عدم عجز مصر عن سداد ديونها أبدا

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن عهد المجلس في السنوات السابقة عند مناقشة الحساب الختامي في الظروف العادية، يشار إلى الهيئات الاقتصادية والديون الخارجية وغيرها، ولكن مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، يجب مراجعة التقارير والإحصائيات الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية منها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء بشأن مصر.

وأضاف عابد في كلمتة اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للدولة للعام المالى 2021-2022، أن االمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء أكد أن مصر لم تعجز عن سداد ديونها يوما من الأيام، وأن فرنسا وبلجيكا وإنجلترا والبرتغال وإيطاليا وصلت ديونهم إلى المليارات، أما بالنسبة لفرنسا حجم ديونها تريليون و700مليار يورو لم تستطيع سدادها، لافتا إلى أن البنك الدولي قال إن مصر تستطيع تسديد ديونها بالتقسيط عام 2022 في ظل التنمية المستدامة.

وتابع النائب: “لدينا برامج لتحسين العجز الكلي في الموازنة ولدينا برامج حماية اجتماعيه للمواطن، لدينا هدفين وهما خدمه الشعب والتعاون مع الحكومة”.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في كلمته، أن وزارة النقل لم تتأخر عن سداد قسط واحد من القروض التى حصلت عليها من أي جهة محلية أودولية، أما بالنسبة للتعويضات تم صرف أكثر من 8 مليارات جنيه للمضارين.

فيما طالب النائب كريم بدر، عضو مجلس النواب، بأن يكون الحساب الختامي والأرقام تعبر عن أحاسيس الناس، مضيفا: “لازم نحس بآلام الناس وأوجاعها، لما بنشوف وزير كوزير الصحة جايب مستشارين بمئات الآلاف وعندنا بنود موجودة في صندوق الوزارة كدعم ومنح ومزايا اجتماعية، وبنلاقي الأطباء وفي المناطق النائية بياخدوا مرتبات ضئيلة”.

تابع عضو مجلس النواب: “المريض المصري يعاني، وهناك عجز في المستلزمات، محتاجين حل فوري، لازم نساعد الأطباء”، معلنا موافقته على التقرير الخاص بالحساب الختامي للموازنة اللعامة للدولة عن العام المالي 2021-2022.