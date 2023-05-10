الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على غرار والده.. نجل الشيخ الطبلاوى يبدع فى تلاوة القرآن الكريم (فيديو)

الشيخ الطبلاوي
الشيخ الطبلاوي

أبهر محمد الطبلاوي، نجل الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، استديو برنامج "صباح الورد" بحلاوة صوته أثناء قراءة الكريم على غرار والده الراحل.

وقرأ محمد الطبلاوي خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة "تن" آيات من سورة الأحزاب ليمتع كل من في الاستديو بصوته الرائع.

في السياق، أكد نجل الطبلاوي، أن والده كان يحب قراءة القرآن في المنزل، متابعًا: "كنا نحب الاستمتاع بصوته"، مشيرًا إلى أن والده كان يختم القرآن دائمًا.

كما أشار إلى أن الشيخ الطبلاوي لم يكن متشددًا في حياته، بل بالعكس كان جميلًا ويحب الهزار وكان يعطيهم حريتهم، متابعًا: "كان يعلمنا أخذ رأي الأكبر دائمًا من أجل معرفة الصح والخطأ".

الشيخ الطبلاوي الشيخ محمد محمود الطبلاوي الطبلاوي نجل الشيخ الطبلاوي برنامج صباح الورد صباح الورد

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