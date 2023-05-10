الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لمتهمين باستعراض القوة بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة وقتل مواطن، بالإسكندرية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 15903 لسنة 2022 قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بمشاجرة واستعراض قوة وعنف حال حملهم الأسلحة البيضاء والحجارة مما أدى إلى وفاة المجنى عليه.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه على إثر بلاغ يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة مساكن الكيلو 26 الساحلى ويحمل أطرافها الأسلحة البيضاء ويتراشقون بالحجارة والزجاج بين المتهمين كل من " م.م.أ" و" ر.أ.أ." و" إ.م.أ" و" ز.ح.أ" و" ح.ح.أ" و" م.إ.أ" و" ص.أ.ص" وتبادلوا بالتعدى على بعضهم البعض بقصد استعراض القوة وفرض سطوتهم، وترتب على ذلك طعن المجنى عليه " أ، إ.م" ما أدى إلى وفاته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية أول إلى محل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإسكندرية استعراض القوة بالأسلحة متهمين معاقبة محكمة جنايات الإسكندرية

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