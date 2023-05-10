الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ المناخ: مصر تعمل على بناء حوائط صد لمشكلات التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، إن قمة المناخ التي انعقدت في مصر أثرت بشكل إيجابي، وأدت إلى نتائج أبرزها العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال ربط عدة مشروعات وتطوير آليات العمل وتوسيع مساحات الزراعة. 

وأضاف أبو المعاطي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر بدأت في تغيير أساليب الري وإلى جانب تغيير الأصناف الزراعية والاتجاه للطاقة الجديد والمتجددة، مؤكداً أن مصر تعمل على بناء حوائط صد لمشكلات التغيرات المناخية، ولدينا نماذج ناجحة في التعامل مع قضايا المناخ يمكن نقلها لخاج مصر. 

وأشار إلى أن قضايا المناخ وجودية وتؤثر على الأمن الغذائي، لذلك لا يجب الاهتمام بمجال على حساب آخر، وبالتالي بدأت مصر طرح أكثر من مقترح في مجال الطاقة والطرق والغذاء والصحة، حتى يتحقق للإنسان حياة كريمة ولا يعاني من أي مشكلات صحية أو نقص في الغذاء وغيره.

أساليب الري التغيرات المناخ تغيرات المناخ حياة كريمه

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