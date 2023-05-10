7 مصابين بانقلاب سيارة في المنيا

أصيب 7 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة، أمام مركز أبو قرقاص فى جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوى الغربى، أمام مركز أبو قرقاص، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين إصابة 7 أشخاص هم: رجاء محمد شعبان 27 عاما، وأشقائها محمود 24 عاما، سيف 6 أعوام، رزان 6 أعوام، جودى 3 أعوام، غزل 3 أشهر، وصبرة ناصر عبد الجابر 29 عاما، وجميعهم يقيمون فى محافظة الإسكندرية.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوى الغربى وتم التحفظ على السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.