حسام الحسيني ينتقد عدم تحصيل 510 مليارات جنيه مستحقات حكومية

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: "أنا مش خايف من كورونا، أنا خايف من الإهدار والإهمال"، مشيرا إلى أن الحساب الختامي لموازنة 2021/2022 "استثنائي"، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المرور بمصر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وأضاف النائب أن الإشكالية ليست في الظروف الخاصة بكورونا، ولكن المشكلة في الإهمال، قائلا: “للأسف الشديد لا توجد علامات مضيئة فيما يتعلق بمشكلات عجز الموازنة”.

واستنكر النائب عدم تحصيل 510 مليارات جنيه مستحقات للحكومة، معتبرا أنه نوع من الإهمال والإهدار، فضلا عن عدم إنهاء مشروعات تصل لـ40 مليار جنيه، قائلا: "هذا إهمال وليس بسبب كورونا".

وانتقد حسام المندوه أيضا عدم تسلم 107 ألاف وحدة إسكان اجتماعي منذ 2016، مشيرا إلى مشكلات سرقة التيار الكهربائي، فضلا عن عدم توصيل المرافق العامة إلى مستحقيها، قائلا: "كل هذا والمحليات نائمة في سبات عميق".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى عدم استغلال أصول تصل قيمتها 965 مليار جنيه ولا يعلم أحد أهميتها، مشيرا إلى أزمة خسارة تصل 207 مليارات جنيه للهيئات الاقتصادية التي يبلغ عددها 14 هيئة.

وانتقد حسام المندوه، أزمة عمولة ارتباط للقروض بسبب تأخر في الإجراءات والتي تصل لمليار و603 مليون، قائلا: "لا نحمل وزارة المالية بمفردها كل هذه الأزمات، ولكن الحكومة يجب أن تقف بالمرصاد لكل تلك التجاوزات".