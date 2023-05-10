الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة كفر الشيخ تحصد الفضية والبرونزية فى المصارعة الرومانية ببطولة الشهيد الرفاعي

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة على المركز الثاني ميدالية فضية في لعبة المصارعة الرومانية وزن 82 كجم، والمركز الثالث الميدالية البرونزية وزن 63 كجم، ضمن بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة الـ50 «الشهيد الرفاعي».

اقيمت دورة الشهيد الرفاعي الـ50 في جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ الطلاب الفائزين على مشاركتهم المُشرفة، مشيدًا بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحًا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الطالب محمد القاسم دياب بكلية التربية الرياضية حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في المصارعة الرومانية، وزن 82 كجم، كما حصل الطالب حسن ابو غنام حسن كلية التمريض ، وزن 63 كجم على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جاء ذلك بإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ويشرف على المنتخبات الرياضية إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وياسر لطفي البرنس مدير إدارة النشاط الرياضي، ومشرف الفريق كابتن محمود عصام حنبل.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة تكثيف عمليات التعقييم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية ولاسيما الخدمية منها، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، ويأتي ذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل علي مواجهته.

الفضية مصارعة رومانية البرونزية جامعة كفر الشيخ بطولات

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