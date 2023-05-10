الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأوقاف تفتتح مركز "الشيخ حشاد" لتلاوة القرآن الكريم.. 15 مايو

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح مركز القارئ الشيخ محمد صالح أحمد حشاد لتلاوة القرآن الكريم، بمسجد أبو العباس المرسي يوم الاثنين القادم 15 مايو 2023م.

ويقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الشيخ محمد صالح أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء بجمهورية مصر العربية، بواقع يومين في الأسبوع: الاثنين والجمعة من كل أسبوع عقب صلاة العصر، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات 6 أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهَّله للحصول على الإجازة.

وتفتتح الوزارة بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه اليوم الأربعاء مركز د. نعينع لتلاوة القرآن الكريم، ويقوم المركز على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع يومين في الأسبوع: السبت والأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات 6 أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه و أهله للحصول على الإجازة.

وبناء على مذكرة الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضم القارئ الشيخ إبراهيم الفشني عضوًا بمركز د. نعينع لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

وزارة الأوقاف الشيخ محمد صالح أحمد حشاد ابو العباس المرسي شيخ عموم المقارئ نقيب القراء

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