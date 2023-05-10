المشدد لـ 8 متهمين بقتل شخص في مشاجرة غرب الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة حضوريا كل من "م.م.أ" و "ر.أ.أ." و " إ.م.أ" و"ز.ح.أ" و"ح.ح.أ"،" ف.ح.أ"، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة مما أسند إليهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، ومعاقبة كل من " م.إ.أ" و " ص.أ.ص" بالحبس مع الشغل لمدة عامين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة مما أسند إليهم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلي مصاريف وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم باستعراضهم القوة بالأسلحة وقتل المجني عليه " أ،إ.م" في مشاجرة بينهم، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 15903 لسنة 2022 قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بمشاجرة واستعراض القوة والعنف حال حملهم الأسلحة البيضاء والحجارة.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه على إثر بلاغ يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة مساكن الكيلو 26 الساحلي ويحمل أطرافها الأسلحة البيضاء ويتراشقون بالحجارة والزجاج بين المتهمين كل من " م.م.أ" و " ر.أ.أ." و " إ.م.أ" و " ز.ح.أ" و " ح.ح.أ" و " م.إ.أ" و " ص.أ.ص" وتبادلوا بالتعدي علي بعضهم البعض بقصد استعراض القوة وفرض سطوتهم، وترتب علي ذلك طعن المجني عليه " أ،إ.م" مما ادي الي وفاته ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية اول الي محل البلاغ ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتبين من تقرير مصلحة الطب الشرعي الصفة التشريحية للمجني عليه إصابته بعدة إصابات قطعية يحوز حدوثها من مثل السكين، وقررت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية.