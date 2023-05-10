الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يؤكد أهمية تحقيق التكامل بين برامج كليات القطاع الطبي

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين البرامج الجامعية التي تخص كليات القطاع الطبي. 

ووجه الدكتور السيد قنديل، خلال اجتماعه مع قيادات كليات القطاع الطبي "الطب والصيدلة والتمريض"- بعقد لجان مشتركة بين الثلاث كليات لوضع قواعد موحدة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بين هذه الكليات وعمل مدرسة علمية وأبحاث مشتركة ومراكز بحثية مشتركة للعمل كنسيج واحد.

وشدد قنديل على ضرورة إعادة الهيكلة بتوظيف واحد للثلاث كليات، كما شدد على ضرورة احترام المعايير الأكاديمية، وتحدث عن قيمة الأستاذ الجامعي، وسبل تطوير التعليم والنهوض بالعملية التعليمية.

ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أن لكل من طلاب الكليات الثلاثة دوره الواضح ولكل منهم احترامه على هذا الدور، وأنه يجب التكامل بين طلاب الثلاث الكليات، مؤكدا أهمية البحث العلمي لكي يخرج منتج يفيد المجتمع واحتياجات الدولة، من خلال تأهيل الطلاب لهذه الاحتياجات وفقا لأحدث المعايير الدولية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أنه يجب تقديم مقترحات لبرامج جديدة بينية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع اهمية التدويل، مع الاهتمام بجذب الوافدين والعمل على حل جميع المشاكل التى تواجههم.

وتابع قائلا إن الرسالة الأساسية للجامعة هى بناء الإنسان وتقديم مواطن صالح يساهم في تنمية مجتمعه ويشارك في بناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن ترسيخ قيم الطالب الذي يسعى للنهوض بمؤسسات الدولة.

أبحاث مشتركة البحث العلمي الأستاذ الجامعي الدكتور السيد قنديل الجمهورية الجديد النهوض بالعملية التعليمية المعايير الدولية المعايير الأكاديمية العملية التعليمية

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز: بـ5 قروش فقط دون أى زيادات

إخماد حريق شقة فى العجوزة

محافظ الإسكندرية: توريد 35 ألف طن قمح محلي منذ بداية الموسم

جريمة انتهت بالقتل.. خطة عصابة لسرقة 500 ألف جنيه من تاجر بالمرج

دراسة: نصف سكان شيكاغو شهدوا أعمال عنف قبل بلوغهم 40 عامًا

قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي سيوة.. 15 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن هجمات موسعة ضد غزة

الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر للجهاد الإسلامي داخل غزة

الاتحاد الأوروبى يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد الإسرائيلى فى غزة