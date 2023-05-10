حلقة أكرم حسني مع محمود سعد في Sold Out الآن على WATCH IT

أتاحت منصة WATCH IT الحلقة الثانية من المشروع الترفيهي Sold Out الذي انطلق الأسبوع الماضي من خلال حلقة حوارية مختلفة ومميزة للنجم الكوميدي أكرم حسني مع الإعلامي محمود سعد ضمن المحور الحواري أحد المحاور الثلاثة للمشروع وهي “الحواري والكوميدي والغنائي”.

وخلال الحلقة الجديدة من Sold Out تحدث الفنان أكرم حسني عن الكثير من التفاصيل الحياتية والفنية المختلفة وفتح قبله للإعلامي محمود سعد.

وحكى عن الكثير عن المواقف وعلاقته بالزعيم عادل إمام وشاركه الجمهور الحلقة بالأسئلة والمناقشة وسط أجواء كوميدية مميزة للغاية.

ويشمل البرنامج 3 نسخ لـ3 فقرات، النسخة الأولى sold out interviews، عبارة عن جلسة حوارية يقدمها الإعلامى محمود سعد مع النجوم والمشاهير فى حضور الجمهور.

النسخة الثانية sold out music، تختص بتقديم حفلات لأبرز النجوم والمطربين، أما النسخة الثالثة sold out comedy فهى مخصصة لتقديم عروض كوميدية يكون بطلها شخص واحد، ويبدأ فى نقد سلوكيات وأفكار بأسلوب كوميدى يتفاعل معه الجمهور.