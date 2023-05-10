الحساب الختامي للموازنة: "المالية" نجحت في إدارة المال العام عبر نظم جديدة

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء الحساب الختامي للعام المالي الماضي والتقرير العام للجنة الخطة والموازنة.

بيانات الحساب الختامي للعام الماضي المرسلة من وزارة المالية إلى مجلس النواب تؤكد نجاح الوزارة في إدارة المال العام على إثر ما تم من تحديث وتطوير للنظم المالية في هيئات تابعة منها مصلحة الضرائب.

ويشير تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عن الحساب المالي لهذا العام، إلى ضرورة عدم النظر إلى حجم الاقتراض على أنه مديونية، إذ من السهل على أي دولة الإنفاق في حدود الإيرادات فقط، لكن يتم الاقتراض للصرف على حتميات الموازنة من أجور وسلع وخدمات والاستثمارات من طرق ومبان وتوفير عملة صعبة وضخ مبالغ في الاقتصاد القومي وزيادة حركة التشغيل نتيجة زيادة الإنفاق.

ويلفت إلى أوجه أخرى لزيادة الإنفاق منها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.