الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر للجهاد الإسلامي داخل غزة

استهدف سلاح الجو الإسرائيلي عناصر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الطيران استهدف خلية تابعة للجهاد الإسلامي، كانت تنوي إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

وتتأهب إسرائيل إلى رد حركة الجهاد الإسلامي على اغتيال 3 من قياداتها فب العملية العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع المحاصر، فجر أمس، الثلاثاء.

في السياق ذاته، يجري بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف جالانت وزير الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، مشاورات حول الأوضاع الأمنية في ظل التوتر الأمني على حدود غزة.