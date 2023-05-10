الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«بكسر الباب».. حبس عاطل سرق أموالا من مسكن بحدائق القبة

حبس
حبس

قررت نيابة حدائق القبة اليوم الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته مبلغ مالى من داخل مسكن بمنطقة حدائق القبة، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكن بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإنفاقه جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتم إعادة باقي المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس سرقة نيابة متهم مبلغ

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز: بـ5 قروش فقط دون أى زيادات

إخماد حريق شقة فى العجوزة

جريمة انتهت بالقتل.. خطة عصابة لسرقة 500 ألف جنيه من تاجر بالمرج

محافظ الإسكندرية: توريد 35 ألف طن قمح محلي منذ بداية الموسم

بـ"شاكوش".. اعترافات المتهم بتهشيم رأس شاب بالشرابية

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة فى عدد من مناطق أم درمان والخرطوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن هجمات موسعة ضد غزة

الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر للجهاد الإسلامي داخل غزة

الاتحاد الأوروبى يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد الإسرائيلى فى غزة