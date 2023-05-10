«بكسر الباب».. حبس عاطل سرق أموالا من مسكن بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة اليوم الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته مبلغ مالى من داخل مسكن بمنطقة حدائق القبة، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكن بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإنفاقه جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتم إعادة باقي المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.