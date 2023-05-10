الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدولية للهجرة": 700 ألف متضرر من الاشتباكات في السودان حتى الآن

الدولية للهجرة
الدولية للهجرة

قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون، إن عدد النازحين بفعل الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان تضاعف إلى نحو 700 ألف شخص، فضلاً عن زيادة عدد النازحين داخلياً.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر المتحدث أن عدد النازحين والمشردين داخليا بلغ نحو 3.7 مليون نازح داخلي في السودان، مشيرا إلى أن هؤلاء النازحين ينتقلون إلى ولايات متعددة، بما في ذلك ولاية النيل الأبيض وولاية الخرطوم، وأن هناك عدة عوامل تؤثر على قراراتهم، من بينها ما إذا كانت المنطقة تشهد اشتباكات.

وقال إن توافر السيولة النقدية كان أيضا عاملا مؤثرا على حركة النزوح، فيما يصعب على الناس الحصول على النقود لأن أجهزة الصراف الآلي لا تعمل والنظام المصرفي مشلول.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، يصعب الحصول على ما يكفي من الوقود للتنقل بسبب عدم توفره وارتفاع أسعاره.

وأضاف: "لدى المنظمة الدولية للهجرة مخزون من المواد غير الغذائية في ستة مستودعات بأنحاء السودان. لكن حتى الآن، لم نتمكن من إيصال المساعدات إلى المحتاجين. يجب أن ينتهي القتال، ويجب السماح للعاملين في المجال الإنساني باستئناف عملهم وتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أدان نهب المجمع الرئيس لبرنامج الأغذية العالمي في العاصمة السودانية الخرطوم خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويعد هذا أحدث انتهاك للمنشآت الإنسانية منذ بدء الأزمة في 15 أبريل.

وقد تأثرت معظم، إن لم يكن كل، وكالات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بالنهب على نطاق واسع.

الدولية للهجرة السودان المنظمة الدولية للهجرة السوداني الجيش السوداني

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز: بـ5 قروش فقط دون أى زيادات

إخماد حريق شقة فى العجوزة

جريمة انتهت بالقتل.. خطة عصابة لسرقة 500 ألف جنيه من تاجر بالمرج

محافظ الإسكندرية: توريد 35 ألف طن قمح محلي منذ بداية الموسم

بـ"شاكوش".. اعترافات المتهم بتهشيم رأس شاب بالشرابية

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة فى عدد من مناطق أم درمان والخرطوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن هجمات موسعة ضد غزة

الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر للجهاد الإسلامي داخل غزة

الاتحاد الأوروبى يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد الإسرائيلى فى غزة