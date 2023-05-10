معبر قسطل يتقبل 70 ألف نازح من السودان.. و8 آلاف حصلوا على الرعاية الصحية

كشف أشرف مبارك، مراسل قناة "النيل للأخبار" تطورات الوضع في معبر قسطل البري، مشيرًا إلى أن المعبر يشهد سيولة كبيرة الآن نظرًا لفترة توقف عمل الجانب السوداني الذي لا يعمل إلا بعد الساعة الواحدة ظهرًا.

وأضاف مراسل قناة "النيل للأخبار" أن المعبر من بعد الساعة الواحدة ظهرًا يشهد عشرات الحافلات القادمة من السودان إلى الأراضي المصرية.

وأشار إلى أنه بمجرد دخول النازحين إلى الأراضي المصرية يتم تقديم كل التسهيلات لهم من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الدولة المصرية، متابعًا: "أبرز تلك المؤسسات التي تقدم خدماتها للنازحين بنك الطعام المصري بالإضافة إلى فرق الهلال الأحمر المصري".

وتابع: "حوالي 70 ألف وصلوا إلى الأراضي المصرية قادمين من السودان، منهم حوالي 8 آلاف حصلوا على الرعاية الصحية داخل سيارات الإسعاف والحجر الصحي"، مشيرًا إلى أنه يتم نقل الحالات التي تستدعي دخولها إلى المستشفيات.

واستكمل: "هناك أيضًا اتجاه لطريق العودة إلى السودان، حيث إن بعض المعابر شهد توافد بعض الجاليات السودانية من دول العالم للعودة إلى الأراضي السودانية".