الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل ثلاجة في الموسكي

مواد غذائية مجهولة
مواد غذائية مجهولة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مسئول عن محل مواد غذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته كميات من المواد الغذائية والسجائر مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج.

ونجحت الجهود في ضبط مسئول عن ثلاجة مجمدات "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى لتجميعه بداخلها كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مباحث إدارة التموين مديرية امن القاهرة

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