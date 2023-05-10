القضاء النيويوركي يعيد إلى الصين منحوتتين تعودان للقرن السابع

أعاد القضاء النيويوركي، إلى الصين منحوتتين جنائزيتين حجريتين مهرّبتين تعودان للقرن السابع وتبلغ قيمتهما 3,5 ملايين دولار، ضُبطتا في متحف متروبوليتان للفنون.

وينفذ القضاء في ولاية نيويورك منذ أكثر من عامين حملة واسعة لاستعادة آثار منهوبة من نحو 20 دولة باتت موجودة في متاحف المدينة الأميركية الكبرى ومعارضها، ومن بينها متحف "ميت" التي يضم مجموعات من القطع لجامعي أعمال فنية ومانحين أثرياء.

وبعد مراسم التسليم التي أقيمت في القنصلية الصينية العامة في نيويورك، أعلن المدعي العام لمنطقة مانهاتن آلفِن براغ في بيان أن "منحوتتين حجريتين من القرن السابع تابعتين لأحد المدافن وتبلغ قيمتها نحو 3,5 ملايين دولار أعيدتا إلى الشعب الصيني".

وأوضح براغ أن هاتين المنحوتتين اقتُطعتا من مقابر في مطلع تسعينات القرن العشرين، ثم نقلتا إلى خارج الصين.

وأضاف أن المنحوتتين كانتا "من عام 1998 حتى مصادرتهما عام 2023 بحوزة متحف متروبوليتان للفنون (ميت) على سبيل الإعارة من شيلبي وايت، إحدى هواة جمع القطع الأثرية في مانهاتن".

وأبقيت إحدى المنحوتتين في مستودعات "ميت" لمدة 25 عاماً.

وأشارت وسائل إعلام متخصصة إلى أن القضاء النيويوركي سبق أن ضبط عامي 2021 و2022 نحو 20 عملاً فنياً مسروقاً لدى شيلبي وايت البالغة 85 عاماً.

وأعلن مكتب المدعي العام براغ الثلاثاء أنه "أنهى تحقيقاً جنائياً في الآثار التي استحوذت عليها شركة وايت هذه السنة والتي أسفرت عن مصادرة 89 عملاً من عشر دول مختلفة، تبلغ قيمتها الإجمالية 69 مليون دولار".

وأعيدت بقيادة المدعي العام براغ منذ يناير 2022 إعادة أكثر من 950 قطعة تزيد قيمتها عن 165 مليون دولار إلى 19 دولة، من بينها كمبوديا والهند وباكستان ومصر والعراق واليونان وتركيا وإيطاليا.