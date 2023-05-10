الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابتين لسرقة عدادات المياه والمخازن

سرقة عدادات المياه
سرقة عدادات المياه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب الفك، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية "مالك مخزن ويقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث".

وفي السياق، جرى ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية و3 منهم عملاء "سيئو النية"، لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في السرقة من داخل المخازن بأسلوب "كسر القفل" واعترفوا بارتكابهم واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بإحدى الشقق بنطاق محافظة الجيزة.

الأجهزة الأمنية سرقة عدادات المياه تشكيل عصابي

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