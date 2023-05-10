ضبط عصابتين لسرقة عدادات المياه والمخازن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب الفك، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية "مالك مخزن ويقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث".

وفي السياق، جرى ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية و3 منهم عملاء "سيئو النية"، لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في السرقة من داخل المخازن بأسلوب "كسر القفل" واعترفوا بارتكابهم واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بإحدى الشقق بنطاق محافظة الجيزة.