حسين الشحات جاهز لمباراة الترجي

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق جاهز لمباراة الترجي بعد الفحوصات الطبية التي أجراها في القاهرة.

واشتكى الشحات من آلام في العضلة الضامة قبل السفر إلى تونس، وأجرى أشعة عقب المران الذي أقيم على ملعب التتش أمس؛ للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص سفره مع الفريق.

وجاءت نتيجة الأشعة مطمئنة، وأكد رئيس الجهاز الطبي بالنادي جاهزية الشحات لمباراة الترجي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ جميع اللاعبين لبرنامج خاص وفقًا القياسات البدنية لكل لاعب لتفادي الإجهاد وعدم التأثير بضغط المباريات.

وقال: “نبحث بشكل دائم عن التعامل مع ضغط المباريات عن طريق العناصر الغنية بالفيتامينات والمعادن والأملاح التي يحتاجها اللاعبون”.

وواصل “علي” حديثه: “تم عمل قياسات لكل لاعب على حدة، وتحديد الاحتياجات الخاصة به عن طريق القياسات والتحاليل، كما أن بعض اللاعبين قاموا بعمل تحليل DNA الذي يسهل معرفة احتياجات كل لاعب للفيتامينات والمعادن والأملاح، كما تم عمل فوت برنت البصمة الجينية لكل لاعب لتحديد البرنامج المناسب له”.

وأكد استشاري التغذية أن أي لاعب يحصل على العناصر اللازمة التي تساعده في عدم التأثر بضغط المباريات والتحمل لفترات طويلة خاصة المباريات التي تمتد إلى أشواط إضافية مثل مباراة السوبر المصري الأخيرة.

وأشار إلى استخدام بعض الأدوية وعناصر خاصة بالتغذية التي يتم من خلالها ضبط مستوى فيتامين ADC في الدم وبعض الأدوية والفيتامينات لضبط الجلوكوز والأنسولين في الدم وبعض العناصر الطبيعية التي تقلل الضغط وتحسن النوم.

وشدد استشاري التغذية للفريق الأول للكرة على أن الطعام جزء بسيط من المفهوم الشامل للتغذية التي يشتمل على معادن وفيتامينات وأملاح طبيعية وإجراء قياسات بدنية وتحاليل DNA.