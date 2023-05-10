ضبط مخدرات بـ3.3 مليون جنيه بالقاهرة والسويس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والسويس نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة أول السلام وفيصل مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عنصرين إجراميين مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول – سلاح أبيض).

ونجحت الجهود فى ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – 2 بندقية آلية – 2 خزينة بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,300,000 ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريباً).