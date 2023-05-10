الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة: نصف سكان شيكاغو شهدوا أعمال عنف قبل بلوغهم 40 عامًا

سكان شيكاغو
سكان شيكاغو

شهد نصف سكان شيكاغو أعمال عنف بالأسلحة النارية قبل بلوغهم سن الأربعين، بحسب دراسة كبيرة نُشرت نتائجها الثلاثاء، تظهر أيضاً أن السكان السود أكثر عرضة لحالات إطلاق النار مقارنة مع البيض.
وتابعت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "جاما" العلمية، أكثر من 2400 من سكان هذه المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة، الذين ولدوا من أوائل الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات.
في المتوسط ، كان المشاركون يبلغون من العمر 14 عاماً فقط عندما تعرضوا لأول مرة لإطلاق النار.
سلطت الدراسة الضوء على تفاوتات كبيرة بين السكان: فقد شهد 56% من السكان السود والمتحدرين من أميركا اللاتينية، على أعمال عنف باستخدام السلاح قبل بلوغهم سن الأربعين، مقارنة بـ 25% من السكان البيض.
وقال تشارلز لانفير من معهد علم الجريمة في جامعة كامبريدج، في بيان:"كنا نتوقع مستويات عالية من التعرض لعنف السلاح لكن ليس بهذه الدرجة. نتائجنا مفاجئة ومقلقة بصراحة".
وأضاف أن "التعرض طويل الأمد للعنف باستخدام الأسلحة النارية يمكن أن يسهم في ضعف الأداء المدرسي، وانخفاض متوسط العمر المتوقع بسبب أمراض القلب".
وأشار إلى أن غالبية حالات التعرض هذه تحدث للأشخاص لدى مرورهم في الأماكن العامة.
من بين المشاركين في الدراسة، تعرّض حوالى 7% من السود والمتحدرين من أصول أميركية لاتينية لإطلاق نار استهدفهم شخصياً قبل سن الأربعين، مقارنة بـ3% من الأشخاص البيض.
وامتدت الدراسة على فترات عدة. وخلال التسعينيات، بلغ عنف السلاح ذروته قبل أن ينخفض تدريجياً، بعد ذلك، منذ عام 2016، سجلت المدينة ارتفاعاً جديداً في العنف.
وتطاول مشكلة العنف المسلح المدن الأميركية الكبيرة الأخرى، لكن حدّتها أكبر في شيكاغو، ثالث كبرى مدينة في البلاد.
ووفق دراسة أخرى نُشرت في مجلة "جاما" في ديسمبر، فإن الشباب البالغين الذين يعيشون في أحياء شيكاغو ذات أعلى معدلات العنف كانوا أكثر عرضة للموت من بندقية مقارنة بالجنود الأميركيين الذين تم نشرهم خلال الحرب في أفغانستان أو العراق.
ولوحظ الوضع نفسه في فيلادلفيا، في شرق البلاد.
في عام 2021، قُتل ما يقرب من 21 ألف شخص بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة، أو 6,6 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، وفق بيانات من السلطات الصحية.

سكان شيكاغو الولايات المتحدة اميركا اللاتينية تشارلز لانفير جامعة كامبريدج

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