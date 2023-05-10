الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على مواقف السيرفيس وتطبيق التعريفة الجديدة

مواقف السيارات
مواقف السيارات

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع رؤساء المراكز والمدن، وأيضاً مديرى المرور والمواقف والتموين تنظيم وتكثيف الحملات على المواقف، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وبناءً على المطالب والشكاوى الجماهيرية التي وردت لمحافظ أسوان، والخاصة بقيام سائقى سيارات السيرفيس العاملة على خط سير (موقف الأقاليم / السيل غرب) بعدم استكمال المسافة لهذا الخط والتي يصل طولها إلى 6 كم، ومخالفتهم لضوابط تعريفة الأجرة المخصصة لهذا الخط بقيمة 2،50 جنيه، وذلك بإنهاء حركة السيرفيس عند حديقة السلام في منتصف المسافة. 

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المرور والمواقف بعمل تجزئة للتعريفة المقررة لخط سير (موقف الأقاليم / السيل غرب ) إلى نصفين لتصبح بقيمة 1،25 جنيه من موقف السيل غرب وحتى حديقة السلام، ثم دفع نفس القيمة من حديقة السلام وحتى موقف الأقاليم دون عمل موقف خاص لسيارات السيرفيس بجوار حديقة السلام. 

وشدد اللواء أشرف عطية على الالتزام بالتعريفة المدرجة في الملصقات "الاستيكرات" بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة في ظل التنبيه على سائقي سيارات الأجرة بالالتزام بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة. 

وشدد المحافظ كذلك بالتشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، والعمل على رصد وإرسال المخالفات على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 و01278655167، و01091565955، وذلك بغرفة عمليات المحافظة، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528. 

أسوان إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة الخط الساخن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكثيف الحملات تعريفة الأجرة المواقف

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