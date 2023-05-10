خبير أثري يكشف تكلفة ترميم "جبانة الشاطبي" الأثرية بالإسكندرية (فيديو)

كشف الدكتور أحمد العامري، الخبير الأثري، تفاصيل إعادة افتتاح جبانة الشاطبي الأثرية بعد انتهاء مشروع ترميمها وتطويرها، قائلاً: "الترميم استمر لما يقترب من 18 شهرا، بهدف خفض مستوى المياه الجوفية من المنطقة"، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع بلغت 3 ملايين جنيه.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جبانة الشاطبي، هي أقدم جبانة أثرية مكتشفة في الإسكندرية، وكانت تعاني من ارتفاع منسوب المياه وعوامل التعرية الناتجة عن مرور الزمن، موضحًا أن الجبانة موقع هام جدًا، وسيكون نقطة جذب سياحية.

افتتاح "جبانة الشاطبي" الأثرية بعد تطويرها.. خبير أثري يوضح التفاصيل

وأوضح الخبير الأثري، أن تطوير جبانة الشاطبي، شملت رفع كفاءة الموقع بشكل عام وإعداد الموقع للزيارة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتزويد الموقع بلافتات إرشادية، بجانب إنشاء مركز للزوار بوسائل إلكترونية حديثة تحتوى على مادة علمية عن تاريخ الإسكندرية بشكل عام وجبانة الشاطبي بشكل خاص.