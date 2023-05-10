الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير أثري يكشف تكلفة ترميم "جبانة الشاطبي" الأثرية بالإسكندرية (فيديو)

جبانة الشاطبي
"جبانة الشاطبي"

كشف الدكتور أحمد العامري، الخبير الأثري، تفاصيل إعادة افتتاح جبانة الشاطبي الأثرية بعد انتهاء مشروع ترميمها وتطويرها، قائلاً: "الترميم استمر لما يقترب من 18 شهرا، بهدف خفض مستوى المياه الجوفية من المنطقة"، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع بلغت 3 ملايين جنيه.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جبانة الشاطبي، هي أقدم جبانة أثرية مكتشفة في الإسكندرية، وكانت تعاني من ارتفاع منسوب المياه وعوامل التعرية الناتجة عن مرور الزمن، موضحًا أن الجبانة موقع هام جدًا، وسيكون نقطة جذب سياحية.

 

افتتاح "جبانة الشاطبي" الأثرية بعد تطويرها.. خبير أثري يوضح التفاصيل

وأوضح الخبير الأثري، أن تطوير جبانة الشاطبي، شملت رفع كفاءة الموقع بشكل عام وإعداد الموقع للزيارة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتزويد الموقع بلافتات إرشادية، بجانب إنشاء مركز للزوار بوسائل إلكترونية حديثة تحتوى على مادة علمية عن تاريخ الإسكندرية بشكل عام وجبانة الشاطبي بشكل خاص.

 

3 ملايين جنيه 18 شهرا أحمد العامري افتتاح جبانة الشاطبي الإسكندرية

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز: بـ5 قروش فقط دون أى زيادات

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة فى عدد من مناطق أم درمان والخرطوم

إخماد حريق شقة فى العجوزة

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرارية مبادرة "100 مليون شجرة"

الناتو: حرب أوكرانيا دفعتنا لزيادة ميزانية الدفاع بشكل "لا مثيل له"

جريمة انتهت بالقتل.. خطة عصابة لسرقة 500 ألف جنيه من تاجر بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن هجمات موسعة ضد غزة

الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر للجهاد الإسلامي داخل غزة

الاتحاد الأوروبى يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد الإسرائيلى فى غزة