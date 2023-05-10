الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على موظف يروّج 24 طربة حشيش وهيروين بالشرقية

حشيش
حشيش

تمكن ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، من ضبط مدير علاقات عامة بإحدى الشركات الخاصة، قبل ترويجه 24 طربة حشيش ونصف كيلو هيروين، وربع كيلو من مخدر الشابو، على عملائه بمدينة العاشر من رمضان.

كانت وردت معلومات عن قيام "خ. م "، 57 سنة، بالاتجار فى المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش والهيروين والشابو على نطاق واسع بمدينة العاشر من رمضان.

تم ضبطه بالشقة خاصته بمدينة العاشر من رمضان، وعثر بحوزته على 24 طربة من مخدر الحشيش تزن 2.400 كيلوجرام، ونصف كيلوجرام لمخدر الهيروين، وربع كيلوجرام لمخدر الشابو، ومبالغ مالية عملات مصرية وأجنبية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

ضباط مكافحة مخدرات الشرقية الشركات الخاصة علاقات عامة ضبط مخدر الشابو العاشر من رمضان

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