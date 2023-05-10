الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرارية مبادرة "100 مليون شجرة"

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية محمد الشريف،

وجه محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، الأجهزة المختصة ورؤساء الأحياء، بالعمل على استمرارية مبادرة 100 مليون شجرة، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، مما يساهم في الحفاظ على بيئة نظيفة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وقامت إدارة الحدائق بحي ثان المنتزه بزراعة وغرس 1079 شجرة مثمرة "زيتون وليمون ورمان وبرتقال" و600 شجرة أخرى، بالمدارس ومحطة الصرف الصحي وبعض الشوارع بنطاق الحي، وذلك في إطار نماء الوعي البيئي للأفراد وزيادة الرقعة الخضراء.

كما قام حي وسط بزراعة 970 شجرة مثمرة بالمدارس والمستشفيات والمؤسسات والهيئات الواقعة بدائرة الحي، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وفي سياق متصل، أسفرت الحملة، التي قام بها الحي على الأسواق والمحلات والكافيهات، عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وخضروات مجمدة لسوء التخزين وأخذ عينة من سلع أخرى لتحليلها في المعامل، وغلق صيدلية لعدم وجود صيدلي، وتحرير 33 محضرًا "صحة وأمن صناعي وبيئة وتموين"، و10 إنذارات رخص محلات للتنبيه على أصحابها بسرعة التقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحلاتهم وفقًا للقانون 154 لسنة 2019، وإزالة 15 إشغالًا متنوعًا.

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرارية مبادرة 100 مليون شجرة ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات محافظ الإسكندرية يوجه باستمرارية مبادرة 100 مليون شجرة محافظ الإسكندرية محمد الشريف

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