تحقيقات موسعة فى مقتل صاحب مخبز بالمطرية

تواصل نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل صاحب مخبز على يد عاطل في منطقة المطرية بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه أثناء توجه الضحية للمخبز الخاص به تفاجأ بوجود المتهم "ع. م" وشقيقة أسفل المنزل وأثناء محاولته التحدث معهما نشبت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهم على الآخر، وحضر أنصار المتهم يحملون زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء.

وعقب مناوشات بين الطرفين باغت المتهم الضحية بـ3 طعنات نافذة بالصدر بسلاح أبيض- مطواة- فأرداه قتيلا أثناء جلوسه أمام المخبز الخاص به.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر ويدعى "ع. م"، 39 سنة، مصابا بطعنة بـ3 طعنات ولقى مصرعه على إثرها.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبسؤال شهود العيان أفادوا بقيام المتهم بإصابة الضحية بسلاح أبيض مطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما نتيجة خلافات بينهما.

وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

تحرر محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.