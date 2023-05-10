"التعليم" تواصل التدريب البدني للمعلمين الناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لليوم الثاني علي التوالي، تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة ٣٠ ألف معلم"، والذي من المقرر أن تنتهي غدا الخميس، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية.

كما تعقد التدريبات داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة داخل المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة ٣٠ ألف معلم" التي تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.

وأكدت الوزارة ضرورة تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال، موضحا أن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

وأضافت الوزارة أنه سيتم التدريب من خلال المدربين المعتمدين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، كما سيتم الاستعانة بمعلمي التربية الرياضية الذين يتم ترشيحهم من قبل توجيه التربية الرياضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تنفيذ برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، من خلال عقد اجتماع مع مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية لعرض ومناقشة البرنامج التدريبي، ومناقشة آليات التنفيذ، ثم البدء بالتنفيذ بالمديريات والإدارات التعليمية.