الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

افتتاح الجلسة العامة للبرلمان لبحث الحساب الختامي

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فعاليات وأعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر وفقًَا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم، أن يناقش المجلس خلال جلستة العامة مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

كما تشهد الجلسة أيضًا، مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022، وعددها 55 مشروعًا.

ويناقش المجلس، مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022. 

كما تناقش الجلسة العامة، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021 / 2022.

وأحال في جلسات سابقة، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعات القوانين المتعلقة بـ الموازنة العامة للدولة 2023 – 2024، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.

وتضمنت الإحالات مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

كما تم إحالة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وعددها 59 مشروعًا، وكذلك مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب الجلسة العامة موازنات الهيئات

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز: بـ5 قروش فقط دون أى زيادات

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرارية مبادرة "100 مليون شجرة"

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة فى عدد من مناطق أم درمان والخرطوم

"طلاب من أجل مصر" يزورون مشروع صرف صحي الهجارسة بسوهاج

ضبط 240 ديلر مخدرات في الكعابيش بـ"كوكتيل مخدرات"

الناتو: حرب أوكرانيا دفعتنا لزيادة ميزانية الدفاع بشكل "لا مثيل له"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يشن هجمات موسعة ضد غزة

الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر للجهاد الإسلامي داخل غزة

الاتحاد الأوروبى يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد الإسرائيلى فى غزة