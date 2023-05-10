الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد استفزاز وإهانة مشجعي الريال.. طرد والد هالاند من ملعب سانتياجو برنابيو (فيديو)

إيرلينج هالاند ووالده
إيرلينج هالاند ووالده

تعرّض ألفي هالاند، والد النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، للطرد من مقصورة كبار الزوار بملعب “سانتياجو برنابيو”، أثناء المباراة التي جمعت الفريق بريال مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعقب هدف التعادل لـ مانشستر سيتي، والذي سجله البلجيكي كيفن دي بروين، قام هالاند باستفزاز مشجعي ريال مدريد بالاحتفال أمامهم، إضافة لقيامه بعمل حركات مشينة رصدتها الكاميرات.

وقامت قوات الأمن المتواجدة في ملعب “سانتياجو برنابيو”، باصطحاب ألفي هالاند خارج مقصورة كبار الزوار.

ونشر ألفي هالاند تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”:"حسنًا لم يكن ريال مدريد سعيدًا لأننا كنا نحتفل بهدف كيفن دي بروين".

وأضاف:" بخلاف ذلك كان علينا أن نتحرك لأن مشجعي فريق ريال مدريد لم يكونوا سعداء بالتعادل 1-1".

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