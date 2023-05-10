الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طفل دهسته سيارة أثناء لهوه فى سوهاج

دهس
دهس

أصيب طفل باضطراب بالوعي وسحجات بفروة الرأس إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به أثناء لهوه على جانب الطريق بسوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا يفيد بوقوع حادث على الطريق نتجت عنه إصابة طفل وتم نقله للمستشفى.

كانت وردت إشارة من المستشفي المركزي لمركز طما بوصول "سيد. ي"، 5 سنوات، مصابًا باضطراب بالوعي وسحجات بفروة الرأس، إدعاء حادث سيارة.

وبسؤال عمه "عطية. س"، 31 سنة، سائق، يفيد أنه أثناء لهو نجل شقيقه علي جانب الطريق بجوار أرضهم الزراعية صطدمت به السيارة ملاكي قيادة "خميس. ب"، 64 سنة، بالمعاش ونتج عنه إصابته. 

أفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

سوهاج فروة الرأس إضطراب بالوعي سيارة مدير امن سوهاج

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