الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين بانقلاب سيارة فى ترعة بالشرقية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب شخصان بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تعرضهما لحادث اصطدام سيارة بشجرة وانقلابها بالترعة بطريق "الزقازيق- تل حوين" نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية. 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود حادث اصطدام سيارة بشجرة وانقلابها في ترعة بالشرقية بطريق" الزقازيق- تل حوين" وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات متعددة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين وهما كل من "عزازي. ال. م" 50 عاماً، و"أكمل. ب. ع" 40 عاماً، ويقيمان في الزقازيق إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

محافظة الشرقية بمديرية أمن الشرقية حادث اصطدام سيارة بشجرة

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