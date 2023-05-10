الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين والبرتغال تتعهدان بتعزيز التعاون فى مجالى الطاقة والابتكار

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

تعهد نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ووزيرة الدولة البرتغالية للطاقة والمناخ آنا فونتورا جوفيا، بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والابتكار.

وقال نائب الرئيس الصيني خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء، على هامش زيارته لمركز البحث والتطوير بشركة "شبكات الطاقة الوطنية" مشغل شبكة الكهرباء الوطنية البرتغالية في لشبونة، إن الجانبين أفسحا المجال للمزايا التكميلية، وجعلا المركز مثالا جيدا للتعاون متبادل الربح بين الصين والبرتغال.

وأضاف أن الصين تثني على الحكومة البرتغالية لجهودها القوية لتعزيز تحول الطاقة ودعم تنمية صناعة الطاقة الجديدة، معربا عن أمله في أن يواصل الجانبان تعزيز التعاون في المجال التكنولوجي وابتكار الآليات في الشبكات الكهربائية الذكية وغيرها من المجالات.

من جهتها، نوهت وزيرة الدولة البرتغالية للطاقة والمناخ بأن العلاقات البرتغالية - الصينية مستقرة وأن التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة في مجال الاقتصاد، أسفر عن نتائج مثمرة، مشيرة لأهمية المركز بالنسبة للبرتغال، وأنه قد قدّم دفعة كبيرة للحكومة البرتغالية في جهودها لتحقيق هدف انتقال الطاقة، مؤكدة استعداد بلادها لزيادة تعميق التعاون العملي الثنائي مع الصين، وخاصة في مجالي الطاقة والابتكار.

يذكر أن مركز البحث والتطوير تأسس في عام 2013 كمشروع مشترك بين شركة "شبكات الكهرباء الوطنية الصينية" وشركة "شبكات الطاقة الوطنية البرتغالية"، ويركز على بحوث محاكاة وتحليل نظام الكهرباء، وإدارة الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا شبكات الكهرباء الذكية، وسوق الطاقة وغيرها من المجالات؛ ليسهم في سد الفجوة في مجال تجربة محاكاة شبكة الكهرباء على نطاق واسع في البرتغال.

التعاون بين البلدين الحكومة البرتغالية الطاقة المتجددة الطاقة الجديدة الطاقة المتجدد

الأكثر قراءة

"المصرية للاتصالات" تُعلن نجاح الإنزال الثانى لنظام الكابل البحرى "2Africa"

نائب محافظ مطروح: "لاند سكيب" بمحيط وحدات الطعام المتنقلة لاستقبال الرواد

إنجازات "مشروعك".. 204 آلاف مشروع توفِّر 1.6 مليون فرصة عمل

مساعد وزيرة الهجرة: المركز المصرى الألمانى يعزز فرص الهجرة الآمنة للأسواق الأوروبية

بعد قليل.. استكمال محاكمة 7 أجانب و11 مصرياً في جلب مخدرات لمصر

متحدث الصحة يكشف الأسباب الكاملة لإعلان "الصحة العالمية" انتهاء طوارئ كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى