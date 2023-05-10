الصين والبرتغال تتعهدان بتعزيز التعاون فى مجالى الطاقة والابتكار

تعهد نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ووزيرة الدولة البرتغالية للطاقة والمناخ آنا فونتورا جوفيا، بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والابتكار.

وقال نائب الرئيس الصيني خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء، على هامش زيارته لمركز البحث والتطوير بشركة "شبكات الطاقة الوطنية" مشغل شبكة الكهرباء الوطنية البرتغالية في لشبونة، إن الجانبين أفسحا المجال للمزايا التكميلية، وجعلا المركز مثالا جيدا للتعاون متبادل الربح بين الصين والبرتغال.

وأضاف أن الصين تثني على الحكومة البرتغالية لجهودها القوية لتعزيز تحول الطاقة ودعم تنمية صناعة الطاقة الجديدة، معربا عن أمله في أن يواصل الجانبان تعزيز التعاون في المجال التكنولوجي وابتكار الآليات في الشبكات الكهربائية الذكية وغيرها من المجالات.

من جهتها، نوهت وزيرة الدولة البرتغالية للطاقة والمناخ بأن العلاقات البرتغالية - الصينية مستقرة وأن التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة في مجال الاقتصاد، أسفر عن نتائج مثمرة، مشيرة لأهمية المركز بالنسبة للبرتغال، وأنه قد قدّم دفعة كبيرة للحكومة البرتغالية في جهودها لتحقيق هدف انتقال الطاقة، مؤكدة استعداد بلادها لزيادة تعميق التعاون العملي الثنائي مع الصين، وخاصة في مجالي الطاقة والابتكار.

يذكر أن مركز البحث والتطوير تأسس في عام 2013 كمشروع مشترك بين شركة "شبكات الكهرباء الوطنية الصينية" وشركة "شبكات الطاقة الوطنية البرتغالية"، ويركز على بحوث محاكاة وتحليل نظام الكهرباء، وإدارة الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا شبكات الكهرباء الذكية، وسوق الطاقة وغيرها من المجالات؛ ليسهم في سد الفجوة في مجال تجربة محاكاة شبكة الكهرباء على نطاق واسع في البرتغال.