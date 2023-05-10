مصرع شخص وإصابة 5 بانقلاب سيارة فى المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا بالقرب من مدخل مدينة ملوي، أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، لتلقي كل الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.