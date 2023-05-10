مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- ميلان × إنتر ميلان: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

- يانج أفريكانز التنزاني × مارومو جالانتس الجنوب إفريقي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 4.

- أسيك ميموزا - ساحل العاج × اتحاد الجزائر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- فاركو × المصرية للاتصالات: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports.

- فيوتشر × طلائع الأسطول: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

- الباطن × الطائي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على Shahid VIP.