"العربية للخدمات والإغاثة": تنسيق بين جميع الجهات لخدمة العائدين من السودان

استعرض عماد فخري، مدير العمليات بالمنظمة العربية للخدمات والإغاثة، جهود الحكومة و المنظمات في الدعم والإغاثة والمساعدة للعائدين من السودان.

وقال فخري، خلال لقاء على قناة DMC، اليوم الأربعاء، إن هناك اجتماعات مستمرة منذ بداية الأزمة بتوجيهات من القيادة السياسية لجميع مؤسسات ومنظمات العمل الميداني والاجتماعي لتذليل العقبات أمام العائدين من السودان، حيث تم الدفع بالكثير من المجموعات المتخصصة في الصحة وإمدادت المواد الغذائية وغيرها من التنسيقات.

وتابع بأنه جرى التنسيق مع وزارة التموين لتوفير اللازم من المواد الغذائية لتغطية كافة القادمين من السودان، مشيرا إلى أنه يتم توزيع كميات كبيرة من الوجبات، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي للأطفال والسيدات والرجال وكبار السن وذوي الهمم.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على توفير كراسي متحركة وتجهيزات لازمة لتيسير حركة كبار السن وذوي الهمم وأصحاب نسب العجز، فيما تم التنسيق ما بين منظمات العمل الميداني والمنظمات المصرية العامة للعمل الميداني ضمن منظومة الخدمات والإغاثة بشكل متكامل.

وأردف أن المجهودات التي تتم في المعابر عير مسبوقة، منوها بأن سبب تلك التجهيزات والخدمات سعد بها الوافدين خاصة التسهيلات وسرعة إصدار التصريحات التي قامت بها رجال وزاره الداخلية في هذا الأمر.