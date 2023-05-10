الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

السعال والقشعريرة.. أعراض ونصائح للوقاية من الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوي

يعد مرض الالتهاب الرئوي هو حالة سريرية شائعة ينتج عن عملية التهابية معدية تشمل حمة الرئة وتؤدي إلى ضعف التبادل الغازي، وهي مصدر قلق بشكل خاص في الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة الذين لديهم نتائج أسوأ ما شوهد في عامة السكان، المرضى الذين يعانون من نقص المناعة معرضون أيضًا للإصابة بالعدوى الانتهازية.

ماذا نفعل لتجنب المرض 

 لتجنب ارتفاع معدلات المراضة والوفيات المرتبطة بالالتهاب الرئوي في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة ، يجب تشخيصه وعلاجه في وقت مبكر من عملية المرض، يصف هذا النشاط تقييم الالتهاب الرئوي وتدبيره في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة ويسلط الضوء على دور الفريق متعدد التخصصات في إدارة المرضى الذين يعانون من هذه الحالة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى محمود بكرى

أسباب مرض الالتهاب الرئوى 

الأسباب الشائعة للعدوى الرئوية في عموم السكان، مثل فيروسات الأنفلونزا A و B  والمكورات العقدية الرئوية، والمفطورة الرئوية، والمستدمية النزلية، شائعة أيضًا في الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، إلى جانب مسببات الأمراض الشائعة القادرة على إصابة الأفراد ذوي الكفاءة المناعية، فإن المرضى الذين يعانون من نقص المناعة معرضون أيضًا لخطر الإصابة بمسببات الأمراض الانتهازية.

أعراض مرض الالتهاب الرئوي:

السعال (قد يكون جافًا أو ينتج بلغمًا يشبه المخاط أو أخضر أو ​​يشبه القيح)

قشعريرة مع الهز

تعب

حمى

الانزعاج العام أو عدم الارتياح أو الشعور بالمرض (الضيق)

صداع

فقدان الشهية

وغثيان

ألم حاد أو وخز في الصدر يزداد سوءًا مع التنفس العميق أو السعال

ضيق في التنفس

الأعراض الأخرى التي قد تحدث:

التعرق الشديد أو التعرق الليلي

تيبس المفاصل (نادر)

تصلب العضلات (نادر)

الامتحانات والاختبارات

قد يسمع مقدم الرعاية الصحية طقطقة أو أصوات تنفس غير طبيعية أخرى عند الاستماع إلى صدرك باستخدام سماعة الطبيبن انخفاض حجم أصوات التنفس هو علامة رئيسية، قد يعني هذا الاكتشاف وجود تراكم للسوائل بين جدار الصدر والرئة (الانصباب الجنبي).

قد تشمل الاختبارات

غازات الدم الشرياني

كيمياء الدم

ثقافة الدم

تنظير القصبات (في بعض الحالات)

فحص الصدر بالأشعة المقطعية (في بعض الحالات)

الأشعة السينية الصدر

فحص دم شامل

خزعة الرئة (في بعض الحالات)

اختبار مستضد المكورات الخفية في الدم

اختبار مصل الجالاكتومانان

ثقافة البلغم

صبغة البلغم غرام

اختبارات البلغم المناعي (أو اختبارات المناعة الأخرى)

اختبارات البول (لتشخيص مرض الليجيونيرز أو داء النوسجات)

علاج التهاب رئوى 

يمكن استخدام المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للفطريات، اعتمادًا على نوع الجرثومة التي تسبب العدوى، المضادات الحيوية ليست مفيدة للعدوى الفيروسية، وقد تحتاج إلى البقاء في المستشفى خلال المراحل المبكرة من المرض.

غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى الأكسجين والعلاجات لإزالة السوائل والمخاط من الجهاز التنفسي.

بمرض الالتهاب الرئوي الخلل المناعي أعراض مرض الالتهاب الرئوي أسباب مرض الالتهاب الرئوى الالتهاب الرئوى

الأكثر قراءة

"المصرية للاتصالات" تُعلن نجاح الإنزال الثانى لنظام الكابل البحرى "2Africa"

إنجازات "مشروعك".. 204 آلاف مشروع توفِّر 1.6 مليون فرصة عمل

نائب محافظ مطروح: "لاند سكيب" بمحيط وحدات الطعام المتنقلة لاستقبال الرواد

مساعد وزيرة الهجرة: المركز المصرى الألمانى يعزز فرص الهجرة الآمنة للأسواق الأوروبية

متحدث الصحة يكشف الأسباب الكاملة لإعلان "الصحة العالمية" انتهاء طوارئ كورونا

المتهمة بقتل سائق توك توك بكفر الشيخ: "كان بيوصلني دايماً ففكرت في سرقته"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى