الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تخلف 700 ألف أسرة عن سداد الإيجارات والقروض.. تصاعد الأزمة الاقتصادية ببريطانيا

إضرابات بريطانيا
إضرابات بريطانيا

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن نحو 700 ألف أسرة في المملكة المتحدة تخلفت عن سداد الإيجارات وقروض الرهن العقاري خلال الشهر الماضي.

 وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير، إلى أن المواطنين في بريطانيا يعانون من ارتفاع الفواتير وقروض الائتمان مع ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم، لافتة إلى أنه وفقًا للبيانات الصادرة قبل أيام، فهناك ارتفاعًا آخر متوقعًا في تكاليف الاقتراض، فإن ما يقدر بنحو 700 ألف أسرة في المملكة المتحدة إما أخطأت أو تخلفت عن سداد الإيجار أو أقساط الرهن العقاري الشهر الماضي.

وكانت المدفوعات المتأخرة عن المساكن "مرتفعة بشكل خاص" بين المستأجرين، وفقا لهيئة المستهلك التي أصدرت الأرقام، والتي أثرت على واحد من كل 20 مستأجرا شملهم المسح.

وتتعرض الموارد المالية لأصحاب الرهن العقاري والمستأجرين من القطاع الخاص لمزيد من الضغوط، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يزيد بنك إنجلترا تكلفة الاقتراض للأسر والشركات غدا الخميس للمرة الثانية عشرة على التوالي.

وتتوقع الأسواق المالية إرتفاعا بمقدار ربع نقطة إلى 4. 5٪. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الإيجارات إلى مستويات قياسية جديدة.

ولفت التقرير، إلى أن حوالي 2 مليون أسرة فقدوا أو تخلفوا عن سداد واحد على الأقل من أقساط الرهن العقاري أو الإيجار أو القرض أو بطاقة الائتمان أو الفواتير في أبريل.

وذكر أن معدل المدفوعات المفقودة البالغ 7.3 في المائة يتماشى مع المستوى الذي كان عليه في هذا الوقت من العام الماضي ولكنه أعلى مما كان عليه في أبريل 2021 وأبريل 2020.

وقال روسيو كونتشا، أحد المسؤلين الاقتصاديي في بريطاني، إن العديد من الأسر لا تحصل على مدفوعات الإسكان، وإننا نشجع أي شخص يجاهد للحصول على المشورة بشأن الديون مجانًا والتواصل مع مقدم الرهون العقارية أو مالك العقار للحصول على المساعدة.

ودعت روسيو، الهيئة الاستهلاكية الشركات في القطاعات الاساسية مثل الأغذية والطاقة والاتصالات إلى بذل مزيد من الجهود لمساعدة العملاء في الحصول على صفقة جيدة وتجنب التكاليف غير الضرورية أو غير العادلة خلال أزمة تكاليف المعيشة.

الاستهلاك الاقتصادي البريطانيون الجارديان البريطانية القطاع الخاص

الأكثر قراءة

وفاة مصاب بحادث ميكروباص طنطا أثناء محاولة إسعافه

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 فى البنوك

الرادارات الحديثة تلتقط 1240 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 دون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى