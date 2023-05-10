تخلف 700 ألف أسرة عن سداد الإيجارات والقروض.. تصاعد الأزمة الاقتصادية ببريطانيا

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن نحو 700 ألف أسرة في المملكة المتحدة تخلفت عن سداد الإيجارات وقروض الرهن العقاري خلال الشهر الماضي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير، إلى أن المواطنين في بريطانيا يعانون من ارتفاع الفواتير وقروض الائتمان مع ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم، لافتة إلى أنه وفقًا للبيانات الصادرة قبل أيام، فهناك ارتفاعًا آخر متوقعًا في تكاليف الاقتراض، فإن ما يقدر بنحو 700 ألف أسرة في المملكة المتحدة إما أخطأت أو تخلفت عن سداد الإيجار أو أقساط الرهن العقاري الشهر الماضي.

وكانت المدفوعات المتأخرة عن المساكن "مرتفعة بشكل خاص" بين المستأجرين، وفقا لهيئة المستهلك التي أصدرت الأرقام، والتي أثرت على واحد من كل 20 مستأجرا شملهم المسح.

وتتعرض الموارد المالية لأصحاب الرهن العقاري والمستأجرين من القطاع الخاص لمزيد من الضغوط، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يزيد بنك إنجلترا تكلفة الاقتراض للأسر والشركات غدا الخميس للمرة الثانية عشرة على التوالي.

وتتوقع الأسواق المالية إرتفاعا بمقدار ربع نقطة إلى 4. 5٪. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الإيجارات إلى مستويات قياسية جديدة.

ولفت التقرير، إلى أن حوالي 2 مليون أسرة فقدوا أو تخلفوا عن سداد واحد على الأقل من أقساط الرهن العقاري أو الإيجار أو القرض أو بطاقة الائتمان أو الفواتير في أبريل.

وذكر أن معدل المدفوعات المفقودة البالغ 7.3 في المائة يتماشى مع المستوى الذي كان عليه في هذا الوقت من العام الماضي ولكنه أعلى مما كان عليه في أبريل 2021 وأبريل 2020.

وقال روسيو كونتشا، أحد المسؤلين الاقتصاديي في بريطاني، إن العديد من الأسر لا تحصل على مدفوعات الإسكان، وإننا نشجع أي شخص يجاهد للحصول على المشورة بشأن الديون مجانًا والتواصل مع مقدم الرهون العقارية أو مالك العقار للحصول على المساعدة.

ودعت روسيو، الهيئة الاستهلاكية الشركات في القطاعات الاساسية مثل الأغذية والطاقة والاتصالات إلى بذل مزيد من الجهود لمساعدة العملاء في الحصول على صفقة جيدة وتجنب التكاليف غير الضرورية أو غير العادلة خلال أزمة تكاليف المعيشة.