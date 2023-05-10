جمعية فريد الأطرش تكرم مجدى الحسينى بمكتبة القاهرة الكبرى

تكرم جمعية فريد الأطرش، مجدى الحسينى بمكتبة القاهرة الكبرى، حيث يعقد في تمام السادسة من مساد يوم الإثنين المقبل، والموافق 15 مايو الجاري، حفل تكريم ملك الأورج، الفنان مجدي الحسيني.

والحفل تقيمه وتنظمه جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، وذلك في مقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

يأتى حفل تكريم الفنان مجدي الحسيني، خلال الحفل الموسيقى الذى تقيمة الجمعية بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى، وبحضور المخرج مصطفي الدمراش والموسيقار رأفت الدمرداش، وكوكبة أخرى من الفنانين والنقاد ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش.

ويتضمن برنامج الاحتفال، مجموعة من الفقرات الغنائية يقدمها الفنانون: "أسرار الجمال، وليد رشدى، أسامة حسن، سهر السيد، دكتور هاني حمزاوى"، كما يشارك بالغناء من لبنان الفنان جميل صعب، بمصاحبة المايتسترو محمود فرج.

يشار إلى أن الفنان مجدى الحسينى، من مواليد قرية أولاد حسين بمحافظة أسيوط 1942، وانضم إلي فرقة عبد الحليم حافظ وظل ملازما له حتى العام 1977.

كما عزف الفنان مجدي الحسيني في فرقة كوكب الشرق أم كلثوم، وكان وقتها في السابعة عشرة من عمره، كما شارك بالعزف مع فرق كبار نجوم الفن والطرب، من بينهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، حتي أسس فرقته الخاصة، “تويست شو”.

كان الفنان ملك الأورج مجدي الحسيني، قاسم مشترك فى جميع حفلات الموسيقار فريد الأطرش التى تقام خارج مصر، وكرّمه المهرجان الدولي للإعلاميين المصريين عام 2008 بجائزة أحسن موسيقى تصويرية عن المسلسل الإذاعي "أميرة الحب والحرب" عن قصة حياة المطربة الراحلة أسمهان .

وتعد مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، والتي تقع في قصر الأميرة سميحة، واحدة من أكبر المكتبات العامة في القاهرة، وتحوي العديد من المخطوطات والكتب والمجلدات النادرة والتي تبلغ أكثر من 200 ألف مجلد.