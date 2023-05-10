خطة جديدة للدراسات العليا وكلية إعلام.. قرارات جديدة للأعلى للأزهر

أعلن الدكتور رضا أمين عبد الواجد، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، عن موافقة المجلس الأعلى للأزهر على خطة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، موضحا أنه سيتم قبول الحاصلين على بكالوريوس إعلام من الجامعات الأخرى في برامج الماجستير مع اجتياز السنة التأهيلية في المواد الإسلامية.

وأوضح عبدالواجد في بيان لكلية الإعلام، أن الخطة الجديدة للدراسات العليا بكلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، تنص على أن تمهيدي الماجستير سيكون سنة واحدة، وعند التسجيل للدكتوراه ستتم دراسة عدة مقررات سنة واحدة، مع افتتاح برامج دبلومات مهنية في تخصصات دقيقة.

وقدم عميد كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب الرئيس للدراسات العليا والبحوث، على دعمهم الكريم لمسيرة تطوير كلية الإعلام.

ووافق المجلس الأعلى للأزهر، في اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على تحويل شعبة الصحافة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، إلى كلية إعلام وذلك للمرة الأولى في تاريخ جامعة الأزهر.